XFactor 2022, rivoluzione in giuria: con Fedez anche Agnelli, Ambra Angiolini e Dargen D'Amico? (Di mercoledì 4 maggio 2022) Prime indiscrezioni sulla giuria della prossima edizione di X Factor. Stando alle anticipazioni del settimanale Chi, infatti, si respirerebbe aria di cambiamento per quanto riguarda i giudici che siederanno... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 4 maggio 2022) Prime indiscrezioni sulladella prossima edizione di X Factor. Stando alle anticipazioni del settimanale Chi, infatti, si respirerebbe aria di cambiamento per quanto riguarda i giudici che siederanno...

Advertising

GazzettaDelSud : #XFactor 2022, rivoluzione in giuria: con #Fedez anche #Agnelli, #Ambra Angiolini e Dargen D'Amico? - SoniaSamoggia : RT @fanpage: #XFactor, i giudici che potrebbero sedere al tavolo con Fedez sono Dargen D'Amico, Manuel Agnelli e Ambra Angiolini https://t.… - fanpage : #XFactor, i giudici che potrebbero sedere al tavolo con Fedez sono Dargen D'Amico, Manuel Agnelli e Ambra Angiolini - GammaDonna_ : RT @GammaDonna_: ?? #Countdown to #PremioGammaDonna 2022: inizia il nostro viaggio di avvicinamento al Premio! Attraverso gli speech ispiraz… - lella_miccolis : RT @GammaDonna_: ?? #Countdown to #PremioGammaDonna 2022: inizia il nostro viaggio di avvicinamento al Premio! Attraverso gli speech ispiraz… -