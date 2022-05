Von der Leyen: via da Swift tre banche russe, tra cui Sberbank (Di mercoledì 4 maggio 2022) Bruxelles propone di escludere altre tre banche russe, tra cui il colosso Sberbank, dal sistema finanziario internazionale Swift, nel quadro del nuovo pacchetto di sanzioni, il sesto, dopo l'invasione ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 4 maggio 2022) Bruxelles propone di escludere altre tre, tra cui il colosso, dal sistema finanziario internazionale, nel quadro del nuovo pacchetto di sanzioni, il sesto, dopo l'invasione ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Von der Leyen: 'Il futuro dell'Ue si scrive anche in Ucraina. Via Sberbank da Swift, embargo al petrolio… - repubblica : Ue, von der Leyen presenta le nuove sanzioni: 'Stop al petrolio russo entro sei mesi, anche Sberbank via da Swift' - LaStampa : Nuove sanzioni alla Russia, Von der Leyen: “Stop al petrolio russo, Putin deve pagare per la sua aggressione brutal… - longhiwilvit : RT @NessunLuogo24: #BREAKING 'Oggi blocchiamo 3 grandi emittenti russe. Questi canali televisivi amplificano le bugie e la propaganda di #P… - liberismorisor1 : RT @NessunLuogo24: #BREAKING 'Oggi blocchiamo 3 grandi emittenti russe. Questi canali televisivi amplificano le bugie e la propaganda di #P… -