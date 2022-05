**Ucraina: verso dimissioni tutti membri Esteri tranne Airola, ora si attende capigruppo** (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - In via di formalizzazione le dimissioni dei membri della Commissione Esteri del Senato, come emerso ieri sera dopo la riunione della Giunta per il regolamento del Senato sul caso Petrocelli. A lasciare la terza Commissione tutti i gruppi, tranne il senatore del M5S Alberto Airola, mentre sarebbero pronte le dimissioni degli altri due esponenti del M5S, Paola Taverna e Simona Nocerino. Dalla Lega stamattina è arrivata la conferma che "i senatori che fanno parte della Commissione Affari Esteri hanno firmato la lettera di dimissioni. Si tratta di Tony Chike Iwobi, Stefano Lucidi, Matteo Salvini e Manuel Vescovi". Confermate le dimissioni degli esponenti di Fi, come reso noto dallo stesso ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - In via di formalizzazione ledeidella Commissionedel Senato, come emerso ieri sera dopo la riunione della Giunta per il regolamento del Senato sul caso Petrocelli. A lasciare la terza Commissionei gruppi,il senatore del M5S Alberto, mentre sarebbero pronte ledegli altri due esponenti del M5S, Paola Taverna e Simona Nocerino. Dalla Lega stamattina è arrivata la conferma che "i senatori che fanno parte della Commissione Affarihanno firmato la lettera di. Si tratta di Tony Chike Iwobi, Stefano Lucidi, Matteo Salvini e Manuel Vescovi". Confermate ledegli esponenti di Fi, come reso noto dallo stesso ...

