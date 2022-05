Ucraina, l’audio dei militari russi: «Più morti qui che in Cecenia, le forze speciali sono fuggite» (Di mercoledì 4 maggio 2022) Secondo il Servizio di Sicurezza ucraino (Sbu) i militari russi sostengono di aver subito più perdite nell’Operazione Speciale di Putin che in Cecenia. Lo Sbu ha intercettato una comunicazione tra un soldato russo e un suo amico in cui il militare afferma che la russia ha perso più vite di soldati in Ucraina che in quattro anni in Cecenia, secondo quanto riporta la Cnn. Nell’audio ripreso dal media americano, che non ha potuto verificare l’affidabilità delle comunicazione, il soldato si arrabbia anche per il fatto che i membri d’élite della guardia nazionale russa Rosgvardiya e della forza speciale di polizia Omon avrebbero lasciato l’Ucraina. «sono maledettamente inutili – dice il soldato nell’audio -. Stanno ... Leggi su open.online (Di mercoledì 4 maggio 2022) Secondo il Servizio di Sicurezza ucraino (Sbu) isostengono di aver subito più perdite nell’Operazione Speciale di Putin che in. Lo Sbu ha intercettato una comunicazione tra un soldato russo e un suo amico in cui il militare afferma che laa ha perso più vite di soldati inche in quattro anni in, secondo quanto riporta la Cnn. Nelripreso dal media americano, che non ha potuto verificare l’affidabilità delle comunicazione, il soldato si arrabbia anche per il fatto che i membri d’élite della guardia nazionale russa Rosgvardiya e della forza speciale di polizia Omon avrebbero lasciato l’. «maledettamente inutili – dice il soldato nel-. Stanno ...

Advertising

RussoMik : @Robin93572189 Ho paura della veridicità di questi video, perchè se ci fai caso, non si vede nessuno in faccia ment… - looselycorrect : RT @OGGNIL: Oggi il direttore Gabriele Catania è stato intervistato dalla trasmissione di RAI Radio 1 'Voci dal mondo' sulla situazione in… - ZorzandoL : RT @darkap89: Vorrei ricordare, sommessamente, che l'anno scorso a Rotterdam per problemi di audio - non alle prove ma durante la serata de… - ValentinaSaini : RT @OGGNIL: Oggi il direttore Gabriele Catania è stato intervistato dalla trasmissione di RAI Radio 1 'Voci dal mondo' sulla situazione in… - 10Beppe : RT @OGGNIL: Oggi il direttore Gabriele Catania è stato intervistato dalla trasmissione di RAI Radio 1 'Voci dal mondo' sulla situazione in… -