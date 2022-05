Ucraina, Kiev: “Russia prepara parata 9 maggio a Mariupol” (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – La Russia sta preparando una grande parata militare per il 9 maggio a Mariupol e per questo stanno rimuovendo le macerie dalle vie della città portuale sul Mar Nero, nel sud dell’Ucraina. E’ quanto sostiene la Direzione dell’intelligence di Kiev spiegando che Mosca ”si sta preparando alla parata” rimuovendo i detriti dalle strade principali di Mariupol, disinnescando gli ordigni inesplosi e trasferendo i cadaveri delle vittime rimasti lungo le vie. Intanto secondo il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu gli ultimi militari ucraini del Battaglione Azov che si trovano nell’acciaieria Azovstal di Mariupol sono ”bloccati in modo sicuro”. ”Hanno ignorato le numerose proposte che ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – Lastando una grandemilitare per il 9e per questo stanno rimuovendo le macerie dalle vie della città portuale sul Mar Nero, nel sud dell’. E’ quanto sostiene la Direzione dell’intelligence dispiegando che Mosca ”si stando alla” rimuovendo i detriti dalle strade principali di, disinnescando gli ordigni inesplosi e trasferendo i cadaveri delle vittime rimasti lungo le vie. Intanto secondo il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu gli ultimi militari ucraini del Battaglione Azov che si trovano nell’acciaieria Azovstal disono ”bloccati in modo sicuro”. ”Hanno ignorato le numerose proposte che ...

