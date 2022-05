Ucraina: 220 bambini uccisi e 407 feriti da inizio guerra (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - Sono 220 i bambini rimasti uccisi in Ucraina dall'inizio della guerra contro la Russia e 407 quelli feriti. Lo rende noto l'Ufficio del Procuratore generale ucraino, secondo cui il maggior numero di vittime si registra nella regione di Donetsk, di Kiev e di Kharkiv. A seguito dei bombardamenti quotidiani delle forze armate russe, 1.584 istituzioni educative sono state danneggiate, 118 delle quali sono completamente distrutte. Leggi su iltempo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - Sono 220 irimastiindall'dellacontro la Russia e 407 quelli. Lo rende noto l'Ufficio del Procuratore generale ucraino, secondo cui il maggior numero di vittime si registra nella regione di Donetsk, di Kiev e di Kharkiv. A seguito dei bombardamenti quotidiani delle forze armate russe, 1.584 istituzioni educative sono state danneggiate, 118 delle quali sono completamente distrutte.

Advertising

TV7Benevento : Ucraina: 220 bambini uccisi e 407 feriti da inizio guerra - - PalmeStef : RT @Marty_Loca80: Continua a salire il bilancio dei bambini rimasti vittime della guerra in Ucraina, secondo i dati ufficiali aggiornati a… - MM50757756 : RT @AntonellaFasan1: Ad oggi i bambini morti in Ucraina sono 220...per molti è solo un numero per altri sono 220 figli, nipoti, cugini, ami… - Soliloquia18 : RT @Marty_Loca80: Continua a salire il bilancio dei bambini rimasti vittime della guerra in Ucraina, secondo i dati ufficiali aggiornati a… - Marty_Loca80 : Continua a salire il bilancio dei bambini rimasti vittime della guerra in Ucraina, secondo i dati ufficiali aggiorn… -