Serie A, Marcelo Brozovic eletto miglior giocatore di aprile (Di mercoledì 4 maggio 2022) Marcelo Brozovic è il miglior giocatore del mese di aprile in Serie A. Il premio EA SPORTS Player Of The Month di aprile è stato assegnato al centrocampista dell'Inter e la sua card Player Of The Month è ora disponibile nella modalità Ultimate Team di Fifa22. La consegna del trofeo e della card Player Of The Month avverranno nel pre-partita di Inter-Empoli, in programma venerdì 6 maggio 2022 alle ore 18.45 allo stadio "Giuseppe Meazza" di Milano. Una classifica redatta in base alle rilevazioni statistiche di Stats Perform (sistema brevettato nel 2010 con K-Sport), con l'ausilio dei dati di tracking registrati da EMG Italy. Tra le principali caratteristiche che hanno permesso al numero 77 nerazzurro di primeggiare su altri grandi campioni si evidenziano i seguenti ...

