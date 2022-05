Roma-Leicester | cambia programmazione servizio trasporto pubblico

(Di mercoledì 4 maggio 2022)– In occasione della partita di calcio Uefa Conference League, in programma domani all’Olimpico, la Questura diha predisposto un dispositivo di sicurezza. Tra i provvedimenti è prevista la parziale sospensione deldidi superficie nella fascia 22.00-2.00. In particolare, le linee bus e tram che attraversano o fanno capolinea nella Ztl del Centro effettueranno le ultime partenze dai capolinea alle ore 22.00 mentre le linee di bus notturne effettueranno le prime partenze dai capolinea alle ore 2.00. Regolare ilmetro. I DETTAGLI RETE METRO E FERROVIE REGIONALI Metro A, C e ferrovie regionali-Viterbo,-Lido e Termini-Centocelle:come da programma ...

Così, alla vigilia della semifinale di ritorno della Conference League, il tecnico delBrendan Rodgers. Ma per laè un vantaggio giocare il ritorno all'Olimpico "In realtà potrebbe ...Sono 3500 i tifosi inglesi attesi tra oggi e domani nella Capitale per assistere a. La semifinale di Conference League è un appuntamento unico per entrambe le squadre: i ragazzi di José Mourinho vogliono la finale di Tirana e alzare la coppa, i 'Foxes' raddrizzare ...Manca poco più di un giorno a Roma-Leicester City, sfida valida per il ritorno della semifinale di Conference League che segue l’1-1 del King Power Stadium. I tifosi giallorossi riempiranno tutto lo ...La Roma avrà il proprio pubblico a spingerla, in più sono molto bravi a giocare in contropiede ed è su questo che dovremo essere sempre concentrati". Così, alla vigilia della semifinale di ritorno ...