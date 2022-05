Quante armi vende l’Italia e a chi? Segreto su quelle per l’Ucraina (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il rapporto fra l’Italia, la produzione e il commercio di armi e le guerre nel mondo ha sempre diviso il nostro Paese. Il nuovo decreto interministeriale con il quale il Governo Draghi invierà altre armi all’Ucraina è secretato. Un mese fa la relazione dell’esecutivo al Parlamento sull’export dei nostri armamenti in tutto il pianeta ha mostrato un incremento del giro di affari. In base alla legge 9 luglio 1990 n° 185 il Governo italiano deve presentare ogni anno al Parlamento la “Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell’esportazione, importazione e transito di materiali di armamento“. Si tratta di un corposo atto, di circa 2mila pagine, apparso sul sito web della Camera dei deputati, datato 5 aprile 2022, e riguardante il 2021. La legge 185 del 1990 vieta la vendita di ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il rapporto fra, la produzione e il commercio die le guerre nel mondo ha sempre diviso il nostro Paese. Il nuovo decreto interministeriale con il quale il Governo Draghi invierà altrealè secretato. Un mese fa la relazione dell’esecutivo al Parlamento sull’export dei nostri armamenti in tutto il pianeta ha mostrato un incremento del giro di affari. In base alla legge 9 luglio 1990 n° 185 il Governo italiano deve presentare ogni anno al Parlamento la “Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell’esportazione, importazione e transito di materiali di armamento“. Si tratta di un corposo atto, di circa 2mila pagine, apparso sul sito web della Camera dei deputati, datato 5 aprile 2022, e riguardante il 2021. La legge 185 del 1990 vieta la vendita di ...

