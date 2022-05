Perugia vs Monza: pronostico e possibili formazioni (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sabato 6 maggio alle ore 20.30 al Renato Curi di Perugia si affrontano Perugia vs Monza. Lotta play off aperta come la promozione in vetta. Ultima giornata della serie cadetta. Perugia vs Monza: da dove iniziamo Perugia Il Grifo affronta l’ultima giornata delle serie cadetta in corsa ancora per un posto play off contro il Monza che non può commettere passi falsi. I ragazzi di Alvini sono consapevoli di aver disputato un campionato ben al di sopra delle aspettative e che evitando qualche scivolone avrebbero potuto anche raccogliere di più. La sconfitta nel derby con Ternana se pur di misura pesa come un macigno nell’ottica play off. Per Alvini necessaria una quadratura sul reparto difensivo attualmente precario causa infortuni. Il Perugia ha ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 4 maggio 2022) Sabato 6 maggio alle ore 20.30 al Renato Curi disi affrontanovs. Lotta play off aperta come la promozione in vetta. Ultima giornata della serie cadetta.vs: da dove iniziamoIl Grifo affronta l’ultima giornata delle serie cadetta in corsa ancora per un posto play off contro ilche non può commettere passi falsi. I ragazzi di Alvini sono consapevoli di aver disputato un campionato ben al di sopra delle aspettative e che evitando qualche scivolone avrebbero potuto anche raccogliere di più. La sconfitta nel derby con Ternana se pur di misura pesa come un macigno nell’ottica play off. Per Alvini necessaria una quadratura sul reparto difensivo attualmente precario causa infortuni. Ilha ...

