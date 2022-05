Pedofilia, raddoppiano i minori adescati online. Ecco la guida con i consigli per i genitori (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il rapporto di Save the children e Polizia postale: "Attenzione alle chat dei videogiochi frequentate anche dagli adulti". La maggioranza delle vittime ha tra 10 e 13 anni Leggi su repubblica (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il rapporto di Save the children e Polizia postale: "Attenzione alle chat dei videogiochi frequentate anche dagli adulti". La maggioranza delle vittime ha tra 10 e 13 anni

Advertising

RossanaGreco2 : Pedofilia, raddoppiano i minori adescati online. Ecco la guida con i consigli per i genitori - la Repubblica - infoitinterno : Pedofilia, raddoppiano i minori adescati online. Ecco la guida con i consigli per i genitori - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Pedofilia, raddoppiano i minori adescati online. Ecco la guida con i consigli per i genitori [di Alessandra Ziniti] https:/… - paolo77jpm : RT @repubblica: Pedofilia, raddoppiano i minori adescati online. Ecco la guida con i consigli per i genitori [di Alessandra Ziniti] https:/… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Pedofilia, raddoppiano i minori adescati online. Ecco la guida con i consigli per i genitori [di Alessandra Ziniti] https:/… -