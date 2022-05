Advertising

DarioNardella : Un’ottima notizia! Il Parlamento #UE avvia l’iter per la revisione dei trattati. Era quello che chiedevano i sinda… - GdB_it : Parlamento Ue avvia l'iter per chiedere revisione trattati - giornaleradiofm : Parlamento Ue avvia l'iter per chiedere revisione trattati - mazzarellantoni : RT @DarioNardella: Un’ottima notizia! Il Parlamento #UE avvia l’iter per la revisione dei trattati. Era quello che chiedevano i sindaci eu… - annabennardo2 : RT @DarioNardella: Un’ottima notizia! Il Parlamento #UE avvia l’iter per la revisione dei trattati. Era quello che chiedevano i sindaci eu… -

Agenzia ANSA

Via libera daleuropeo alla risoluzione chel'iter di attivazione dell'articolo 48 per chiedere agli Stati membri di aprire una Convenzione per la revisione dei trattati Ue. Il testo è stato ...L'esecutivo siverso l'addio al provvedimento, che era stato introdotto dal governo Conte. ... Il motivo 'Le cose vanno avanti in, il governo ha fatto quel che poteva e il nostro ... Il Parlamento Ue avvia l'iter per chiedere revisione trattati - Europarlamento STRASBURGO - Via libera dal Parlamento europeo alla risoluzione che avvia l'iter di attivazione dell'articolo 48 per chiedere agli Stati membri di aprire una Convenzione per la revisione dei trattati ...(ANSA) - STRASBURGO, 04 MAG - Via libera dal Parlamento europeo alla risoluzione che avvia l'iter di attivazione dell'articolo 48 per chiedere agli Stati membri di aprire una Convenzione per la ...