Nucleare | Iran | nessuna pausa a Vienna | colloqui continuano

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Idiper rilanciare l'accordo suldel 2015 non sono inmain altri modi. Lo ha fatto sapere il ministro degli Esteriiano Hossein Amirabdollahian, come ...

...affermato Amirabdollahian ribadendo la richiesta dell'per rimuovere sanzioni ad ogni livello e avere le necessarie garanzie a livello economico. I colloqui per rilanciare l'accordo sul, ......abbonati 1 Anno a soli 24 Attiva Ora Tutti i contenuti del sito 1 al mese per 3 mesi Attiva Ora Tutti i contenuti del sito Guarda le altre offerte Sei già abbonato ACCEDI Leggi anche: ...Recentemente l'Iran aveva avanzato una nuova richiesta relativa all'esclusione ... affinché il prossimo governo americano non si ritiri dall'accordo sul programma nucleare iraniano come fece l'ex ...Una nuova intesa sul nucleare iraniano è ormai diventata altamente improbabile ... Plan of Action (Jcpoa), il documento fu originariamente siglato nel 2015 tra l'Iran e gli USA guidati dall'allora ...