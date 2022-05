Nasce “Naturalmente, da latte friulano” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Salvaguardare la produzione di latte in condizioni di qualità, supportare la filiera con una solida strategia economica e modernizzare gli impianti per essere competitivi, nella consapevolezza che dall’aggregazione nascono la forza e la capacità di superare i limiti fisiologici della singola azienda: queste le finalità economiche e organizzative di Naturalmente, da latte friulano, società consortile a responsabilità limitata nata dall’unione delle forze di 13 realtà regionali accomunate dall’utilizzo di latte ottenuto in Friuli, con forniture alimentate da circa il 30% delle stalle attualmente in attività. L’innovativo consorzio, nato formalmente l’11 ottobre 2021, si è presentato ufficialmente nella Casa della Contadinanza di Udine, di fronte a un folto pubblico di rappresentanti delle aziende della ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Salvaguardare la produzione diin condizioni di qualità, supportare la filiera con una solida strategia economica e modernizzare gli impianti per essere competitivi, nella consapevolezza che dall’aggregazione nascono la forza e la capacità di superare i limiti fisiologici della singola azienda: queste le finalità economiche e organizzative di, da, società consortile a responsabilità limitata nata dall’unione delle forze di 13 realtà regionali accomunate dall’utilizzo diottenuto in Friuli, con forniture alimentate da circa il 30% delle stalle attualmente in attività. L’innovativo consorzio, nato formalmente l’11 ottobre 2021, si è presentato ufficialmente nella Casa della Contadinanza di Udine, di fronte a un folto pubblico di rappresentanti delle aziende della ...

udine20 : Nasce 'Naturalmente, da latte friulano' - - cotrozzilivio : L’uomo nasce e naturalmente si evolve e così la sua intelligenza. Ma si può migliorare se non ci si lascia confond… - EzioImpavido : nemica naturalmente di pace, nasce una gente a cui il morir non dole. Questa se, più devota che non sòle, col ted… - StefaniaOliva8 : @lui1ofus @Cerrezio_FC @Ile2S @GuidoCrosetto Nasce tutto dalla Rivoluzione Arancione. Certi processi sono naturalme… - MiyakeEau : @IesuAnna Eh,già! Ma ciò che mi preoccupa è che sia mortale,questa è un gran fregatura. Inoltre che sia ereditaria.… -