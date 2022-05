MyLab Carnovali, il nuovo laboratorio per persone adulte con disabilità (Di mercoledì 4 maggio 2022) Bergamo. Inaugurato martedì MyLab Carnovali, il nuovo laboratorio socio-educativo dedicato alle persone adulte con disabilità del comune di Bergamo, nei locali del CTE – Centro per Tutte le Età di Carnovali. Con quest’apertura, i laboratori socio-educative, gestiti dalla Cooperativa Sociale L’Impronta, che rientrano nella co-progettazione per la co-gestione del servizio per le persone disabili e le loro famiglie del Comune di Bergamo con il Consorzio Solco Città Aperta ed il Consorzio Ribes, tornano ad avere due sedi distinte diventano due; durante tutto il periodo dell’emergenza sanitaria infatti il laboratorio, che storicamente era collocato presso l’Oratorio della Malpensata non più agibile causa l’emergenza COVID, ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 4 maggio 2022) Bergamo. Inaugurato martedì, ilsocio-educativo dedicato allecondel comune di Bergamo, nei locali del CTE – Centro per Tutte le Età di. Con quest’apertura, i laboratori socio-educative, gestiti dalla Cooperativa Sociale L’Impronta, che rientrano nella co-progettazione per la co-gestione del servizio per ledisabili e le loro famiglie del Comune di Bergamo con il Consorzio Solco Città Aperta ed il Consorzio Ribes, tornano ad avere due sedi distinte diventano due; durante tutto il periodo dell’emergenza sanitaria infatti il, che storicamente era collocato presso l’Oratorio della Malpensata non più agibile causa l’emergenza COVID, ...

In particolare, presso MyLab Carnovali sono presenti complessivamente 17 persone con diverse disabilità di età compresa tra i 18 e 65 anni di età, che si alternano durante la settimana formando gruppi ...