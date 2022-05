Morto Lino Capolicchio | protagonista del Giardino dei Finzi Contini

Advertising

Agenzia_Ansa : E' morto ieri sera a Roma l'attore, sceneggiatore e regista Lino Capolicchio. Aveva 78 anni #ANSA - Corriere : È morto Lino Capolicchio, attore protagonista de «Il giardino dei Finzi Contini»: aveva 78 anni - repubblica : È morto Lino Capolicchio, attore, regista sceneggiatore. Un David di Donatello per 'Il giardino dei Finzi Contini'… - infoitcultura : Morto l'attore Lino Capolicchio, protagonista del 'Giardino dei Finzi Contini' - katun79 : RT @lastknight: Per @Agenzia_Ansa Lino Capolicchio è morto a 789 anni. Le sue ultime parole: 'mi avevate già rotto sette secoli fa'. https:… -

... Swamy Rotolo: "Nel film la verità su Gioia Tauro, ora sogno sul serio di fare cinema"Capolicchio, Pupi Avati: "Generoso, mi salvò con "La casa delle finestre che ridono", giravamo in 12, ...Articolo..., tratto da... www.donnaclick.it ! Èieri sera, 3 maggio, a Roma l'attore, sceneggiatore e registaCapolicchio; Aveva 78 anni. Nato a Merano e cresciuto a Torino si era trasferito poi nella Capitale, dove ha frequentato l'...(Il Sole 24 ORE) Quando le passioni durano una vita è spesso difficile identificarne l’origine. Accadde quando vidi Lino Capolicchio sul palco dell’Eliseo nella parte di Chance Wayne in La dolce ala ...(Corriere della Sera) News Cinema. Dopo Gianni Cavina, ci lascia a 78 anni anche l'amico e collega Lino Capolicchio, indimenticabile protagonista per De Sica de Il giardino dei Finzi Contini, che con ...