Liverpool, la vendetta di Salah: «In finale voglio il Real Madrid…» (Di mercoledì 4 maggio 2022) L'attaccante del Liverpool Salah brama vendetta e in finale di Champions League vuole il Real Madrid Momo Salah, attaccante del Liverpool, brama vendetta in vista della finale di Champions League. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di BT Sport. vendetta – «Chi preferisco tra Real e City? voglio giocare con il Real Madrid in finale. Abbiamo giocato contro di loro una finale e l'abbiamo persa (2018 ndr), per questo voglio sfidarli ancora e batterli. In ogni caso il Manchester City è una squadra molto forte e l'abbiamo affrontata già diverse volte in stagione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

