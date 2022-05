LIVE Civitanova-Perugia 3-0, Finale playoff volley 2022 in DIRETTA: dominio della Lube che si porta ad una vittoria dallo scudetto! (Di mercoledì 4 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA della PARTITA 22:36 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 22:35 Domenica Civitanova avrà la chance di vincere il settimo scudetto su otto finali giocate, sicuramente il PalaBarton sarà una vera e propria bolgia e lo spettacolo al solito sarà assicurato. 22:33 Civitanova si è dimostrata più cinica e meno fallosa: 44 attacchi vincenti contro i 43 di Perugia, 6 muri a 5 per gli umbri, 7 ace per i padroni di casa contro i 2 di Leon e compagni. A fare la differenza sono stati senza ombra di dubbio Yant (12 punti e 61% in attacco) e Simon, partita folle dei cubani questa sera. 22:30 vittoria pesantissima della ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACAPARTITA 22:36 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 22:35 Domenicaavrà la chance di vincere il settimo scudetto su otto finali giocate, sicuramente il PalaBarton sarà una vera e propria bolgia e lo spettacolo al solito sarà assicurato. 22:33si è dimostrata più cinica e meno fallosa: 44 attacchi vincenti contro i 43 di, 6 muri a 5 per gli umbri, 7 ace per i padroni di casa contro i 2 di Leon e compagni. A fare la differenza sono stati senza ombra di dubbio Yant (12 punti e 61% in attacco) e Simon, partita folle dei cubani questa sera. 22:30pesantissima...

Advertising

SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Volley #Superlega In #gara2 della serie #Scudetto, #Civitanova allunga portandosi sul 2-0 su… - Volleyball_it : Superlega: Finale Gara2. Civitanova si ricuce lo scudetto con filo grosso! E' 3-0 a Perugia by… - Volleyball_it : Superlega: Finale Gara2. Live set per set, Civitanova - Perugia 2-0 (25-21, 29-27) by - zazoomblog : LIVE Civitanova-Perugia 25-21 Finale playoff volley 2022 in DIRETTA: il primo set è dei padroni di casa -… - Volleyball_it : Superlega: Finale Gara2. Live set per set, Civitanova - Perugia 1-0 by -