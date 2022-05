Lite tra Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini al “Maurizio Costanzo Show” (Di mercoledì 4 maggio 2022) E successo ancora, Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini sono quasi venuti alle mani. I due si sarebbero lasciati andare ad un acceso scambio di posizioni sul tema della Russia durante la registrazione della puntata del Maurizio Costanzo Show. “Sono esterrefatto, è la seconda volta che tenta di mettermi le mani addosso”, racconta Vittorio Sgarbi ricordando l’episodio del 2019 a Stasera Italia, su La7. Vittorio Sgarbi e Giampiero Mughini: cosa è successo realmente? Secondo quanto riportato da DagoSpia, la registrazione di martedì 3 maggio del Maurizio Costanzo Show sarebbe stata molto accesa. La puntata in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 4 maggio 2022) E successo ancora,sono quasi venuti alle mani. I due si sarebbero lasciati andare ad un acceso scambio di posizioni sul tema della Russia durante la registrazione della puntata del. “Sono esterrefatto, è la seconda volta che tenta di mettermi le mani addosso”, raccontaricordando l’episodio del 2019 a Stasera Italia, su La7.: cosa è successo realmente? Secondo quanto riportato da DagoSpia, la registrazione di martedì 3 maggio delsarebbe stata molto accesa. La puntata in ...

