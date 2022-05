Lecce: stasera allenamento a porte aperte. Morto il portiere del record, Emmerich Tarabocchia Venerdì al "Via del Mare" la partita con il Pordenone per la promozione in serie A (Di mercoledì 4 maggio 2022) Si è spento a 75 anni Emmerich Tarabocchia, storico numero 1 del Lecce che ha difeso la porta giallorossa nella stagione 1974-1975 in serie C, stabilendo il record di imbattibilità per un portiere nelle serie professionistiche italiane. Tarabocchia non subì gol per 20 partite consecutive. Tarabocchia è Morto ieri a Santa Margherita Ligure. “Ti ricorderemo così- ha scritto la società dell’Us Lecce – Alla sua famiglia giunga il nostro più sentito cordoglio La società giallorossa lo ha ricordato con una nota”. (Leccesette.it) L'articolo Lecce: stasera allenamento a porte aperte. Morto il ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 4 maggio 2022) Si è spento a 75 anni, storico numero 1 delche ha difeso la porta giallorossa nella stagione 1974-1975 inC, stabilendo ildi imbattibilità per unnelleprofessionistiche italiane.non subì gol per 20 partite consecutive.ieri a Santa Margherita Ligure. “Ti ricorderemo così- ha scritto la società dell’Us– Alla sua famiglia giunga il nostro più sentito cordoglio La società giallorossa lo ha ricordato con una nota”. (sette.it) L'articoloil ...

