Le paranoie di Putin | “Vede tutti come traditori”

Advertising

saleva8 : @alesallusti Hai paranoie su questa mano libera di Putin, che vuole prendersi Polonia, etc. Lui ha chiesto riconosc… - merovingio151 : @EnricoLetta dovrebbe parlare con @ZelenskyyUa la sua paranoia alimenta i filo-putin occidentali. Siamo con il pop… - saleva8 : @strange_days_82 Scemo Sallusti con le paranoie che Russia vorrà prendere Polonia. Putin non pensa neanche a prendersi tutta l'Ucraina. -

ilgazzettino.it

Tali affermazioni sono state derise comerusse. Tuttavia, ora è evidente che il vero ...il possibile per garantire che ciò avvenga là." Quando il 24 febbraio il presidente russo Vladimir...... l'imprenditore e presentatore televisivo conosciuto come "il vero portavoce di", che nel ... Cospirazioni, oscure trame, complotti e. La vecchia guerra fredda è tornata. Ma forse, non se ... Putin soffre di «demenza in fase iniziale e la sua paranoia lo sta facendo impazzire»: rivelazione dell'agente Nel frattempo, Putin è oramai isolato con la maggior parte del mondo esterno, con quest’ultimo che cerca di dannegiare economicamente il suo paese, tramite sanzioni e simili misure. Qualche tempo fa ...MONDO Putin tra «demenza e paranoie»: lo dice l'agente. Il Doomsday alla parata. L'aereo, noto come "Il Cremlino volante", è stato modificato e pensato per il trasporto dei funzionari russi in caso di ...