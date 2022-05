La7, lite Friedman-Di Battista. “Lei amico di Chàvez”. “Mai conosciuto. Abbia rispetto, con sedia di Conte ha fatto una scenata ridicola” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Scintille a “Dimartedì” (La7) tra l’ex deputato del M5s, Alessandro Di Battista, e lo scrittore statunitense Alan Friedman, che, in un dibattito sulla guerra in Ucraina, critica duramente le posizioni del suo interlocutore: “Non bisogna dare credibilità e valore al facile anti-americanismo di un amico di Chàvez e del dittatore dell’Iran. Qui la guerra in Iraq non c’entra niente. Piaccia o no a Di Battista, la politica estera italiana del governo Draghi è cambiata profondamente da quando voi eravate nel governo gialloverde. Ora c’è un governo europeista e atlantista, voi invece eravate euro-scettici, succubi della Cina e amici della Russia“. Non si fa attendere la replica di Di Battista: “Non so perché il dottor Friedman, anziché argomentare, debba insinuare. Io, tra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) Scintille a “Dimartedì” (La7) tra l’ex deputato del M5s, Alessandro Di, e lo scrittore statunitense Alan, che, in un dibattito sulla guerra in Ucraina, critica duramente le posizioni del suo interlocutore: “Non bisogna dare credibilità e valore al facile anti-americanismo di undie del dittatore dell’Iran. Qui la guerra in Iraq non c’entra niente. Piaccia o no a Di, la politica estera italiana del governo Draghi è cambiata profondamente da quando voi eravate nel governo gialloverde. Ora c’è un governo europeista e atlantista, voi invece eravate euro-scettici, succubi della Cina e amici della Russia“. Non si fa attendere la replica di Di: “Non so perché il dottor, anziché argomentare, debba insinuare. Io, tra ...

Advertising

fattoquotidiano : Lite Minniti-Cremaschi su La7. “Lei invita a non combattere? Sinistra non ha mai disertato”. “Lei è dirigente indus… - NuTeslaRes : #Lite Minniti-Cremaschi su La7. “Lei invita a non combattere? Sinistra non ha mai disertato”. “Lei è dirigente indu… - ZagorTe46987133 : Mieli spesso adesso la fa fuori dal vaso, e la cosa peggiore è che non se ne accorge Guerra in Ucraina, lite tra S… - Rodica17957578 : RT @ElioLannutti: Guerra in Ucraina, lite tra Santoro e Mieli a La7: “In questo momento è Biden che si deve fermare”. “Perché non citi Puti… - lunarossa31 : Lite Minniti-Cremaschi su La7. 'Lei invita a non combattere%3F Sinistra non ha mai disertato'. 'Lei %C3%A8 dirigent… -