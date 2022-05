Inaugurazione del Cruise Terminal di Palermo, Isgrò: Attesi 450mila crocieristi (Di mercoledì 4 maggio 2022) Francesca Isgrò, presidente West Sicily Gate, interviene così all’evento in corso al Porto di Palermo in occasione della cerimonia d’Inaugurazione del nuovo Terminal: “Inizia oggi un percorso che avrà ricadute in termini di indotto diretto e indiretto sul territorio. Ne sono orgogliosa perché ciò avviene grazie a due grandi operatori come Msc e Costa. Ciò che i due operatori fanno oggi con West Sicily Gate è quello di cui il Mezzogiorno ha bisogno. Non stiamo parlando solo di futuro ma anche di un reale presente: i due operatori hanno fatto già scalo a Palermo per l’avvio della stagione crocierista. Si arriverà a 450mila crocieristi. La società che rappresento si pone come obiettivo un aumento dei traffici crocieristici futuri anche grazie agli enormi ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 4 maggio 2022) Francesca, presidente West Sicily Gate, interviene così all’evento in corso al Porto diin occasione della cerimonia d’del nuovo: “Inizia oggi un percorso che avrà ricadute in termini di indotto diretto e indiretto sul territorio. Ne sono orgogliosa perché ciò avviene grazie a due grandi operatori come Msc e Costa. Ciò che i due operatori fanno oggi con West Sicily Gate è quello di cui il Mezzogiorno ha bisogno. Non stiamo parlando solo di futuro ma anche di un reale presente: i due operatori hanno fatto già scalo aper l’avvio della stagione crocierista. Si arriverà a. La società che rappresento si pone come obiettivo un aumento dei trafficici futuri anche grazie agli enormi ...

