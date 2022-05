Gucci, l'ultimo numero di 'Chime Zine e i nuovi beneficiari della campagna 'Chime for change' (Di mercoledì 4 maggio 2022) Gucci e ' Chime for change ' presentano l'ultimo numero di ' Chime Zine ' - la pubblicazione periodica di Gucci che mette in risalto le voci di attivisti e artisti impegnati nella lotta per la parità ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 4 maggio 2022)e 'for' presentano l'di '' - la pubblicazione periodica diche mette in risalto le voci di attivisti e artisti impegnati nella lotta per la parità ...

Advertising

Luce_news : Gucci, l’ultimo numero di ‘Chime Zine e i nuovi beneficiari della campagna ‘Chime for change’ - identitagolose : #identitacocktail, da Gucci ad Armani è un attimo Terzo e ultimo report sulla sezione di #identitamilano2022 dedica… - mffashion_com : Gucci, in uscita l'ultimo numero di Chime zine - whereiwander_ : ultimo ma non per importanza, ho provato degli occhiali da sole di Gucci che erano troppo bello aiuto ovviamente 320€ quindi me li sogno ?? - KimjonggKai_ : Poi non ho seguito il MetGala ma QUESTO mi ha definitivamente seppellito, ho bisogno di conoscere i retroscena in c… -