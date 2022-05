Follia in strada: uomo drogato dà in escandescenza e danneggia il bus (Di mercoledì 4 maggio 2022) Attimi davvero concitati quelli vissuti nel primo pomeriggio di oggi, 4 maggio, a Nettuno. Qui un uomo italiano sotto l’influsso di sostanze stupefacenti ha dato in escandescenza seminando il panico in strada. Leggi anche: Follia a Nettuno, prima evade gli arresti domiciliari poi investe un minore: gravi le condizioni del ragazzo Paura a Nettuno, uomo drogato semina il panico in strada I fatti sono avvenuti in via Gramsci intorno alle 14.30. Qui un uomo ha danneggiato il finestrino di un pulman Cotral prendendolo letteralmente a pugni. Visibilmente in preda a sostanze stupefacenti, a domare la furia dell’uomo sono stati gli agenti del commissariato Anzio 1 giunti tempestivamente sul posto. Una volta medicato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 4 maggio 2022) Attimi davvero concitati quelli vissuti nel primo pomeriggio di oggi, 4 maggio, a Nettuno. Qui unitaliano sotto l’influsso di sostanze stupefacenti ha dato inseminando il panico in. Leggi anche:a Nettuno, prima evade gli arresti domiciliari poi investe un minore: gravi le condizioni del ragazzo Paura a Nettuno,semina il panico inI fatti sono avvenuti in via Gramsci intorno alle 14.30. Qui unhato il finestrino di un pulman Cotral prendendolo letteralmente a pugni. Visibilmente in preda a sostanze stupefacenti, a domare la furia dell’sono stati gli agenti del commissariato Anzio 1 giunti tempestivamente sul posto. Una volta medicato ...

