Fabian Ruiz ha estimatori in Liga Futuro incerto per Zielinski e Koulibaly?

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Come detto qualche giorno fa, nessuno nel napoli ha il posto garantito per la prossima stagione. Aurelio De Laurentis ascolterà tutte le offerte che arriveranno per i suoi giocatori.hain Spagna. Ildipotrebbe essere lontano da Napoli.hain Spagna, quali sono i club interessati? Il centrocampista spagnolo potrebbe lasciare Napoli a fine stagione. In Spagna, secondo “Il Mattino“, Barcellona e Real Madrid sarebbero interessate al regista. ADL è disposto a lasciarlo andare, ovviamente alle sue condizioni. 60 milioni di euro il prezzo del cartellino, senza un’offerta adeguata lo spagnolo resterà a Napoli. Nel caso in cui il giocatore dovesse lasciare il club partenopeo, Giuntoli ...

Advertising

NapoliCalciogol : #Napoli, su Fabian Ruiz ci sono Barça e Real: De Laurentiis vorrebbe avere per lo meno 60 milioni… - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli Calciomercato Napoli: c’è anche Pasalic nella lista: Calciomercato Napoli: c’è an… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Spalletti vorrebbe che Fabian Ruiz restasse a Napoli, ADL chiede 60 milioni - infoitsport : GAZZETTA - Napoli, se dovesse partire Fabian Ruiz Giuntoli punterà su Barak del Verona - infoitsport : IL MATTINO - Spalletti vorrebbe che Fabian Ruiz restasse a Napoli, ADL chiede 60 milioni -

Ha rifiutato il Newcastle perchè sa che può puntare più in alto. Col Napoli mai avere certezze, ma c'è il rinnovo per lo spagnolo bloccato da due anni e tutto lascia pensare che sia lui ...Resta ancora in forte dubbio la permanenza a Napoli di. Il futuro del centrocampista è sempre più in bilico: potrebbe trattarsi di una delle pedine principali per mandare a fuoco la prossima sessione di calciomercato estivo . Ricordiamo che ...Nel corso di quest’intervento, Calemme ha parlato del futuro di alcuni giocatori azzurri, tra cui Koulibaly, Fabian Ruiz e Ospina. Queste le sue dichiarazioni: “Non è una novità, Koulibaly è nella ...Zielinski e Fabian Ruiz non sono incedibili. Fatta questa premessa, il Napoli sta cercando eventuali istituti e nelle ultime ore è saltato fuori il Nome di Mario Pasalic. Il croato dell’Atalanta sta ...