F1 | la nuova pista di Miami Un circuito cittadino con lunghi rettilinei che strizzano l’occhio alla Red Bull

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Questo fine settimana la Formula Uno sarà impegnata nell’inedito contesto di, dove andrà in scena il quinto Gran Premio della stagione 2022. C’è grande attesa attorno a esso, non solo perché rappresenterà un nuovo capitolo del braccio di ferro iridato fra Charles Leclerc e Max Verstappen, ma soprattutto poiché il neonato appuntamento da correre in Florida viene da tempo pubblicizzato e strombazzato ai quattro venti.fine, però, in F1 è laa creare l’evento, non il contorno. Andiamo quindi a scoprire le caratteristiche del tracciato dove si gareggerà nei prossimi giorni. Il “International Autodrome” in realtà non è un autodromo, bensì unricavato attorno all’Hard Rock Stadium, struttura polifunzionale celebre, soprattutto, per essere lo stadio della squadra NFL ...