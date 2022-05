“E’ violenza sugli animali”: la storia di un bimbo e di un gatto censurata dai libri delle elementari (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag — Voleva essere il bambino più bravo e buono del mondo, ma finisce decapitato dalla censura buonista del ministero dell’Istruzione che — imboccato dagli animalisti — bolla le sue avventure come «diseducative» perché suggerirebbe varie forme di violenza verso gli animali: è la triste fine del libro Il miglior bambino del mondo e il suo gatto Spugna, finito sotto la lente d’ingrandimento delle associazioni animaliste. Il bimbo più buono del mondo e il suo gatto La storia, scritta da Mauricio Paredes e inserita in un libro scolastico per bambini della seconda elementare cilena, narra in maniera surreale di un bimbo che si prodiga per aiutare il padre. Al fine di perseguire il suo obbiettivo, decide di lavargli ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag — Voleva essere il bambino più bravo e buono del mondo, ma finisce decapitato dalla censura buonista del ministero dell’Istruzione che — imboccato daglisti — bolla le sue avventure come «diseducative» perché suggerirebbe varie forme diverso gli: è la triste fine del libro Il miglior bambino del mondo e il suoSpugna, finito sotto la lente d’ingrandimentoassociazioniste. Ilpiù buono del mondo e il suoLa, scritta da Mauricio Paredes e inserita in un libro scolastico per bambini della seconda elementare cilena, narra in maniera surreale di unche si prodiga per aiutare il padre. Al fine di perseguire il suo obbiettivo, decide di lavargli ...

