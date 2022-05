Dl Aiuti: come funziona e a chi vanno le misure varate dal Governo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Contro la crisi energetica e il caro prezzi determinato dall’inflazione il Governo Draghi è sceso in campo con un pacchetto da 14 miliardi di euro che serve a sostenere famiglie e imprese in difficoltà in un momento difficile come quello che si tra attraversando. Il Decreto Aiuti contiene una serie di Aiuti mirati che rappresentano un’iniezione di liquidità che si propone di traghettare le fasce più deboli oltre la congiuntura attuale. Dal bonus 200 euro alla proroga del sostegno per pagare le bollette fino al fondo per gli affitti il pacchetto prevede una serie di agevolazioni che verranno erogate con tempi e modalità specifiche. Ecco quali come si ottiene il bonus 200 euro Tra le misure contenute quella di più forte impatto è il cosiddetto bonus 200 euro, ovvero una una-tantum per ... Leggi su panorama (Di mercoledì 4 maggio 2022) Contro la crisi energetica e il caro prezzi determinato dall’inflazione ilDraghi è sceso in campo con un pacchetto da 14 miliardi di euro che serve a sostenere famiglie e imprese in difficoltà in un momento difficilequello che si tra attraversando. Il Decretocontiene una serie dimirati che rappresentano un’iniezione di liquidità che si propone di traghettare le fasce più deboli oltre la congiuntura attuale. Dal bonus 200 euro alla proroga del sostegno per pagare le bollette fino al fondo per gli affitti il pacchetto prevede una serie di agevolazioni che verranno erogate con tempi e modalità specifiche. Ecco qualisi ottiene il bonus 200 euro Tra lecontenute quella di più forte impatto è il cosiddetto bonus 200 euro, ovvero una una-tantum per ...

