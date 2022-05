De Laurentiis ancora una sentenza favorevole sul caso covid nella partita contro la Juventus (Di mercoledì 4 maggio 2022) Oggi 4 maggio 2022 si è tenuta l’udienza per il deferimento proposto dalla Procura Federale nei confronti del Napoli, del Presidente Aurelio De Laurentiis e del Dott. Canonico in merito ai casi covid-19 di Zielinski, Lobotka e Rrahmani, schierati in campo contro la Juventus: "Il Presidente del Napoli "Aurelio De Laurentiis", il Dott. "Raffaele Canonico" e la SSC Napoli sono stati ufficialmente prosciolti dal Tribunale Federale Nazionale dal deferimento proposto dalla Procura Federale della FIGC in merito al caso covid-19 che investì il Napoli a poche ore dalla partita contro la Juventus del 6 gennaio 2022". Leggi su terzotemponapoli (Di mercoledì 4 maggio 2022) Oggi 4 maggio 2022 si è tenuta l’udienza per il deferimento proposto dalla Procura Federale nei confronti del Napoli, del Presidente Aurelio Dee del Dott. Canonico in merito ai casi-19 di Zielinski, Lobotka e Rrahmani, schierati in campola: "Il Presidente del Napoli "Aurelio De", il Dott. "Raffaele Canonico" e la SSC Napoli sono stati ufficialmente prosciolti dal Tribunale Federale Nazionale dal deferimento proposto dalla Procura Federale della FIGC in merito al-19 che investì il Napoli a poche ore dallaladel 6 gennaio 2022".

