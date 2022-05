David speciale a Antonio Capuano: “Lo dedico alla mia ragazza che non c’è più” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Antonio Capuano, 82 anni e una vita dedicata al cinema, ha ricevuto il David speciale alla carriera, durante al 67esima edizione dei David di Donatello, direttamente dalle mani di Paolo Sorrentino, regista e suo amico e collega. Vi raccomandiamo... Oscar: Paolo Sorrentino non ce la fa, il Miglior film straniero è Drive my car Sul palco della serata, che si è tenuta il 3 maggio a Cinecittà, Antonio Capuano ha dedicato il premio alla moglie scomparsa, Willy: “Ringrazio tutti, non capisco perché applaudiate, non me lo merito. Ringrazio Piera e veramente tutti i componenti dell’Accademia, uno a uno. Il premio lo dedico alla mia ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 4 maggio 2022), 82 anni e una vita dedicata al cinema, ha ricevuto ilcarriera, durante al 67esima edizione deidi Donatello, direttamente dalle mani di Paolo Sorrentino, regista e suo amico e collega. Vi raccomandiamo... Oscar: Paolo Sorrentino non ce la fa, il Miglior film straniero è Drive my car Sul palco della serata, che si è tenuta il 3 maggio a Cinecittà,ha dedicato il premiomoglie scomparsa, Willy: “Ringrazio tutti, non capisco perché applaudiate, non me lo merito. Ringrazio Piera e veramente tutti i componenti dell’Accademia, uno a uno. Il premio lomia ...

