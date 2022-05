David 2022: chi è Antonio Capuano, il regista premiato da Sorrentino (Di mercoledì 4 maggio 2022) Antonio Capuano ha ricevuto il David di Donatello alla Carriera dal suo collega e amico Paolo Sorrentino. Capuano, 82 anni, nel suo discorso ha colpito tutti: “Non capisco perché applaudiate, non me lo merito. Lo voglio dedicare alla mia ragazza che non c’è più“, ha detto in ricordo della compagna Willye, morta lo scorso mese. Antonio Capuano e Paolo Sorrentino, un legame che dura da 25 anni Antonio Capuano, regista, autore e scenografo, è stato citato di recente nel film “È stata la mano di Dio“, ed ha ricevuto la statuetta proprio dalle mani del regista, Paolo Sorrentino. Un legame che quello tra i due registi, che dura da quasi 25 anni. Nato nel 1998, quando ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 4 maggio 2022)ha ricevuto ildi Donatello alla Carriera dal suo collega e amico Paolo, 82 anni, nel suo discorso ha colpito tutti: “Non capisco perché applaudiate, non me lo merito. Lo voglio dedicare alla mia ragazza che non c’è più“, ha detto in ricordo della compagna Willye, morta lo scorso mese.e Paolo, un legame che dura da 25 anni, autore e scenografo, è stato citato di recente nel film “È stata la mano di Dio“, ed ha ricevuto la statuetta proprio dalle mani del, Paolo. Un legame che quello tra i due registi, che dura da quasi 25 anni. Nato nel 1998, quando ...

