Covid oggi Lazio, 4.759 casi e 15 morti: a Roma 2.157 contagi (Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – oggi 4 maggio nel Lazio si registrano 4.759 nuovi contagi da coronavirus secondo i dati Covid dell'ultimo bollettino della Regione; sono 15 i morti mentre 1.171 i ricoverati (+26), 58 le terapie intensive (stabili) e 5.450 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,0%. I casi a Roma città sono a quota 2.157, dice l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato. Nel dettaglio, i numeri delle ultime 24 ore. Asl Roma 1: sono 835 i nuovi casi e 2 i decessi. Asl Roma 2: sono 686 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 3: sono 636 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 4: sono 249 i nuovi casi e 1 decesso.

