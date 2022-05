(Di mercoledì 4 maggio 2022), Monza e Perugia. Due squadre in corsa per la A diretta e uno stadio cruciale. In mezzo c'è Ariedo. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già ...

Advertising

sportli26181512 : Braida e la A: 'Cremonese, abbiamo una chance. Galliani e Corvino, non dite gatto...': Braida e la A: 'Cremonese, a… - Gazzetta_it : Braida e la A: 'Cremonese, abbiamo una chance. Galliani e Corvino, non dite gatto...' - karda70 : RT @psb_original: Cremonese, Braida: 'Ancora possiamo farcela. Ottimo lavoro di Pecchia' #SerieB - psb_original : Cremonese, Braida: 'Ancora possiamo farcela. Ottimo lavoro di Pecchia' #SerieB -

TUTTO mercato WEB

, Monza e Perugia. Due squadre in corsa per la A diretta e uno stadio cruciale. In mezzo c'è Ariedo. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando ...Ma in un albergo dove ci raggiunsero Galliani e'. Tanti giocatori, tanti campioni: da farne ... Oggi i giocatori da tenere d'occhio sono due della mia scuderia: Caleb Okoli dellae ... La Cremonese vuole la A. Braida: "Finché l’aritmetica ci da un’opportunità, ce la giochiamo" “Il Monza non deve dare la vittoria scontata”. Così Ariedo Braida, ora dt della Cremonese. Anche il nostro Milan – le parole dell’ex Monza – fece un miracolo proprio l’anno dello scudetto di Perugia”.Insomma, Cremonese favorita in virtù della classifica ... sconfitta indolore — racconta Finardi. Ariedo Braida, proprio al Corriere, a inizio stagione aveva detto che non si poteva lottare ...