Bill Gates | “Shock sull’aborto | gli Usa tornano indietro di 50 anni”

Advertising

MediasetTgcom24 : Bill Gates: 'Rischiamo una variante Covid più trasmissibile e mortale' #billgates - HuffPostItalia : Bill Gates: “Rischiamo ancora una variante Covid più trasmissibile e mortale” - Adnkronos : #Covid e nuova variante, Pregliasco: 'Da #BillGates giusto richiamo'. - ___John_Smith__ : RT @Giancky26: Bill Gates ha annunciato la creazione di una squadra 'GERM' per monitorare le nazioni sovrane e decidere quando sospendere l… - SchwabBlofeld : RT @EnricoMasala1: Nuova variante del famoso virus dello 0,23%... Ricciardi, ormai, anzichè annunciare varianti ci annuncia che Gates ' sa… -

Cosa dicono Bassetti, Pregliasco e Crisanti Di: Redazione Sardegna Live, foto Adnkronos Il C ovid può diventare più 'cattivo' Dopo il nuovo allarme di Microsoft, secondo cui "siamo ancora a rischio che questa pandemia generi una variante ancora più trasmissibile" di Omicron "e ancora più fatale", i virologi italiani consultati dall'Adnkronos Salute ...Intervistata dai microfoni dell'Adnkronos ha commentato le recenti dichiarazioni disecondo cui sul fronte covid potremmo non ancor visto il peggio. 'Non sappiamo come Sars - CoV - 2 possa ...(Il Faro online) Covid e rischio nuove varianti più letali del virus, Bill Gates, per l’ennesima volta, ammonisce i governi, perché "potremmo non aver visto il peggio". In Italia uscirà - come il ...Bill Gates duro sulla questione, "sono scioccato, così si torna indietro di 50 anni" "Sono scioccato. Capovolgere la Roe v. Wade", la storica sentenza che ha legalizzato l'aborto negli Stati Uniti "ci ...