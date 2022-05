Armi e microchip | il piano Usa che apre la guerra del futuro con la Cina

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Roma, 4 mag – Occhio alle, dunque ai. Tra una gaffe e l’altra, l’ultimo discorso di Joe Biden potrebbe apparire come l’ennesimo comizio esilarante ma ininfluente in termini strettamente politici. Non biasimiamo certo chi si è ormai appassionato alle topiche del presidente Usa, a tal punto da limitarsi a commentarle ironicamente partorendo di tanto in tanto simpatici meme. Comprensibile irriverenza a parte, è chiaro al contempo che le uscite di Biden siano preoccupanti, perché rischiano di compromettere una situazione internazionale già fortemente problematica di per sé. Al netto di questo quadro, attenzione però a sottovalutare le iniziative dell’amministrazione Usa, sia quelle in atto che quelle anticipate dallo stesso Biden nel corso della sua visita alla fabbrica della Lockheed Martin in Alabama. Il capo di Stato americano, nel ...