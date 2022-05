Anticipazioni Un Posto al Sole puntata di oggi | 4 maggio 2022

Leggi su zon

(Di mercoledì 4 maggio 2022)Unal: ecco cosa succederà nelladiin onda su Rai 3 alle 20:45Unal: andrà in onda stasera, 4, alle 20:45 su Rai 3 il consueto appuntamento con la storica soap. Ecco cosa succederà agli amati protagonisti del preserale rai. In particolare vedremo Filippo che scoperta la verità su suo padre e Lara e il ricatto fatto a Chiara, ne rimarrà profondamente scosso. Roberto, quindi pungolato da ogni parte e sensibile alle parole sia di suo figlio che della sua ex moglie, prenderà una decisione che lascerà tutti senza parole: si dimetterà dal Gruppo Petrone. Marina avrà finalmente quello che desidera, mentre Lara dovrà fare i conti con l’ennesima ...