Xavier Dolan al Museo Nazionale del Cinema per una Masterclass il 16 maggio (Di martedì 3 maggio 2022) Il pluripremiato enfant prodige del Cinema contemporaneo Xavier Dolan incontrerà il pubblico in una Masterclass alla Mole Antonelliana e introdurrà al Cinema Massimo la visione di Laurence Anyways, considerato il suo film manifesto sulle tematiche LGBTQI+. Enfant prodige del Cinema contemporaneo e pluripremiato beniamino del Festival di Cannes, Xavier Dolan sarà ospite interNazionale d'eccezione del Museo Nazionale del Cinema di Torino, dove lunedì 16 maggio alle ore 17:30 incontrerà il pubblico nell'Aula del Tempio della Mole Antonelliana. Regista, sceneggiatore, attore, montatore, costumista, scenografo e produttore, Dolan sarà protagonista di una ... Leggi su movieplayer (Di martedì 3 maggio 2022) Il pluripremiato enfant prodige delcontemporaneoincontrerà il pubblico in unaalla Mole Antonelliana e introdurrà alMassimo la visione di Laurence Anyways, considerato il suo film manifesto sulle tematiche LGBTQI+. Enfant prodige delcontemporaneo e pluripremiato beniamino del Festival di Cannes,sarà ospite interd'eccezione deldeldi Torino, dove lunedì 16alle ore 17:30 incontrerà il pubblico nell'Aula del Tempio della Mole Antonelliana. Regista, sceneggiatore, attore, montatore, costumista, scenografo e produttore,sarà protagonista di una ...

Advertising

Uvranus : Se qualcuno vende un biglietto per la masterclass di xavier dolan a torino posso pagarlo anche il triplo o quadrupl… - DasyBab : RT @museocinema: L'enfant prodige del cinema contemporaneo Xavier Dolan sarà ospite d’eccezione del Museo Nazionale del Cinema per una Mast… - Ary94KP : RT @RBcasting: Xavier Dolan al Museo Nazionale del Cinema di Torino lunedì 16 maggio. Masterclass alla Mole Antonelliana e proiezione al Ci… - EnfantProdige : RT @museocinema: L'enfant prodige del cinema contemporaneo Xavier Dolan sarà ospite d’eccezione del Museo Nazionale del Cinema per una Mast… - MarcoFallanca : RT @ciakmag: Un appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema #XavierDolan @museocinema -