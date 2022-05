Una Vita anticipazioni dal 9 al 14 maggio 2022, Felipe scopre lo strano messaggio di Mendez (Di martedì 3 maggio 2022) Nelle puntate di Una Vita in onda da lunedì 9 a sabato 14 maggio 2022 ritroviamo Felipe che decide di difendere Natalia. L’avvocato però è stranito dall’assenza dell’ispettore Mendez, non è da lui infatti questo tipo di comportamento. L’uomo in realtà è stato aggredito e prima di perdere i sensi ha scritto un nome, ma quale? L’Alvarez Hermoso non riesce a dare ancora un senso a questo messaggio. Intanto Genoveva si adopera per tentare di far uscire di prigione la Quesada. Josè poi si accorge di qualcosa che non va in Ignacio e decide di tenerlo d’occhio. Seguite questi episodi in chiaro su Canale 5 alle ore 14:10. Tutto sulle puntate di Una Vita dal 9 al 14 maggio 2022 Nella puntata di Una Vita di lunedì 9 ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 3 maggio 2022) Nelle puntate di Unain onda da lunedì 9 a sabato 14ritroviamoche decide di difendere Natalia. L’avvocato però è stranito dall’assenza dell’ispettore, non è da lui infatti questo tipo di comportamento. L’uomo in realtà è stato aggredito e prima di perdere i sensi ha scritto un nome, ma quale? L’Alvarez Hermoso non riesce a dare ancora un senso a questo. Intanto Genoveva si adopera per tentare di far uscire di prigione la Quesada. Josè poi si accorge di qualcosa che non va in Ignacio e decide di tenerlo d’occhio. Seguite questi episodi in chiaro su Canale 5 alle ore 14:10. Tutto sulle puntate di Unadal 9 al 14Nella puntata di Unadi lunedì 9 ...

