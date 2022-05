Ucraina: Salvini, 'vogliamo tornare a Rocky contro Ivan Drago?' (Di martedì 3 maggio 2022) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "vogliamo tornare alla guerra fredda? vogliamo tornare a Rocky contro Ivan Drago?". Così Matteo Salvini a Carta Bianca su Rai3. "Cercherò di portare su posizione di prudenza e visione del futuro la maggior parte" della politica. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "alla guerra fredda??". Così Matteoa Carta Bianca su Rai3. "Cercherò di portare su posizione di prudenza e visione del futuro la maggior parte" della politica.

