Ucraina, la Transcarpazia colpita per la prima volta dai missili russi (Di martedì 3 maggio 2022) Guerra in Ucraina , la Transcarpazia , una regione precedentemente indenne che confina con l' Ungheria nell' Ucraina occidentale, è stata colpita per la prima volta dall'inizio dell'invasione russa ... Leggi su globalist (Di martedì 3 maggio 2022) Guerra in, la, una regione precedentemente indenne che confina con l' Ungheria nell'occidentale, è stataper ladall'inizio dell'invasione russa ...

Advertising

TgLa7 : #UkraineRussiaWar Un missile russo si e' abbattuto questa sera in una regione montuosa della Transcarpazia.Lo rifer… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Ucraina-Russia, le news dalla guerra. Eplosioni a Leopoli, colpita Transcarpazia. Colpire sei stazioni in diverse città. Pu… - Imperator_98 : RT @ultimenotizie: Il governo ungherese ha smentito la notizia diffusa dall’#Ucraina secondo cui sarebbe stato informato in anticipo dalla… - bizcommunityit : Ucraina-Russia, le news dalla guerra. Missili su Leopoli, colpita Transcarpazia. Bombardate sei stazioni in d… - News24_it : Ucraina-Russia, le news dalla guerra. Missili su Leopoli, colpita Transcarpazia. Bombardate sei stazioni in d… - la… -