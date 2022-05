Ucraina: Draghi, 'garantire continuità ad accoglienza e integrazione profughi' (Di martedì 3 maggio 2022) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Dall'inizio del conflitto, circa 5,3 milioni di persone hanno lasciato l'Ucraina verso l'Unione europea –soprattutto donne e bambini. È più del doppio del numero di rifugiati presenti nell'Unione alla fine del 2020 -circa 2,5 milioni. L'Italia crede nei valori europei dell'accoglienza e della solidarietà. Abbiamo accolto oltre 105.000 rifugiati ucraini, grazie alla generosità delle famiglie, dei volontari, delle organizzazioni non governative –a cui va il mio più profondo ringraziamento. Altri Paesi –tra cui Polonia, Romania, Germania, Slovacchia– hanno fatto sforzi ancora maggiori. Molti rifugiati vogliono ritornare presto a casa e alcuni hanno già iniziato a farlo. Tuttavia, non sappiamo in che modo evolverà il conflitto, né quanto durerà. Dobbiamo essere pronti a dare continuità al nostro slancio iniziale ... Leggi su iltempo (Di martedì 3 maggio 2022) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Dall'inizio del conflitto, circa 5,3 milioni di persone hanno lasciato l'verso l'Unione europea –soprattutto donne e bambini. È più del doppio del numero di rifugiati presenti nell'Unione alla fine del 2020 -circa 2,5 milioni. L'Italia crede nei valori europei dell'e della solidarietà. Abbiamo accolto oltre 105.000 rifugiati ucraini, grazie alla generosità delle famiglie, dei volontari, delle organizzazioni non governative –a cui va il mio più profondo ringraziamento. Altri Paesi –tra cui Polonia, Romania, Germania, Slovacchia– hanno fatto sforzi ancora maggiori. Molti rifugiati vogliono ritornare presto a casa e alcuni hanno già iniziato a farlo. Tuttavia, non sappiamo in che modo evolverà il conflitto, né quanto durerà. Dobbiamo essere pronti a dareal nostro slancio iniziale ...

Advertising

riotta : Mi pare che, al prezzo di listino di 300.000 euro, il comunicatore @beppe_grillo stia suggerendo ai #M5S e… - Adnkronos : Secondo il Financial Times, 'il nuovo e duro approccio del premier Mario #Draghi con la #Russia segna uno dei più g… - La7tv : #inonda Guerra in Ucraina, Pier Luigi Bersani: 'Sconfiggere una potenza atomica è un ossimoro, non può esistere un… - orlandi492 : RT @davcarretta: Draghi: 'L’Europa ha davanti un profondo riorientamento geopolitico destinato a spostare sempre di più il suo asse strateg… - orlandi492 : RT @davcarretta: Draghi: 'Proteggere l'Ucraina vuol dire proteggere noi stessi e il progetto di sicurezzaa e democrazia che abbiamo costrui… -