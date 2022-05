Ucraina, Codacons notifica ricorso contro decreto armi: “Perché secretazione se non c’è stato di guerra?” (Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) – Il Codacons ha notificato, nella serata di ieri, il ricorso di fronte al Ministero della Difesa, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’annullamento del decreto attraverso il quale è stata autorizzata la cessione alle autorità governative dell’Ucraina di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari. Nel documento, di cui l’Adnkronos ha preso visione in esclusiva , si rileva in primo luogo che l’autorizzazione a tale cessione sia avvenuta “in assenza del previo atto di indirizzo delle Camere. L’art. 2 bis del D.L. n. 14 del 2022 prevedeva infatti la cessione di tali mezzi militari in favore delle autorità ucraine previo atto di indirizzo delle Camere”. Tale atto di indirizzo, sottolinea il ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) – Ilhato, nella serata di ieri, ildi fronte al Ministero della Difesa, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Ministero dell’Economia e delle Finanze per l’annullamento delattraverso il quale è stata autorizzata la cessione alle autorità governative dell’di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari. Nel documento, di cui l’Adnkronos ha preso visione in esclusiva , si rileva in primo luogo che l’autorizzazione a tale cessione sia avvenuta “in assenza del previo atto di indirizzo delle Camere. L’art. 2 bis del D.L. n. 14 del 2022 prevedeva infatti la cessione di tali mezzi militari in favore delle autorità ucraine previo atto di indirizzo delle Camere”. Tale atto di indirizzo, sottolinea il ...

