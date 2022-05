Sinner annulla 3 match-point e avanza a Madrid! Bene anche Musetti (Di martedì 3 maggio 2022) Nel “Mutua Madrid Open” Jannik, decima testa di serie, batte in rimonta lo statunitense Paul: Musetti, promosso dalle qualificazioni, supera in tre set il bielorusso Ivashka. Fuori Fognini, che cede in due set a Basilashvili. Al via 16 dei primi 18 del ranking con Djokovic a guidare il seeding. Nell’ambito di un accordo tra SuperTennis e Sky, la tv della FIT trasmette il “match of the day” ogni sera alle 23 Leggi su federtennis (Di martedì 3 maggio 2022) Nel “Mutua Madrid Open” Jannik, decima testa di serie, batte in rimonta lo statunitense Paul:, promosso dalle qualificazioni, supera in tre set il bielorusso Ivashka. Fuori Fognini, che cede in due set a Basilashvili. Al via 16 dei primi 18 del ranking con Djokovic a guidare il seeding. Nell’ambito di un accordo tra SuperTennis e Sky, la tv della FIT trasmette il “of the day” ogni sera alle 23

Advertising

coraline222222 : RT @LorenzoAndreol4: Un cyborg dai tratti solo apparentemente umani. Jannik #Sinner annulla match point come mangia cereali a colazione (og… - ginugiola : RT @Gazzetta_it: #Sinner che rimonta! Annulla 3 match point e batte Paul al 3° set #MNOpen - infoitsport : VIDEO Jannik Sinner annulla 3 match point e batte Paul a Madrid: gli highlights della vittoria in 3' - heavyrock70 : RT @vitasportivait: ?? #Tennis | #MMOPEN Vittoria in rimonta per i due italiani ???? Jannik #Sinner e Lorenzo #Musetti che accedono al R2 a… -