Quando il pacco non arriva

Leggi su panorama

(Di martedì 3 maggio 2022) Consegne mai avvenute, restituzioni labirintiche di prodotti difettosi, concerti saltati e servizi fantasma. Non sempre gli acquisti online vanno a buon fine. E, in questo caso, ci si trova spesso in una specie di giungla. Cosa fare, allora? Ecco le piattaforme a cui rivolgersi per provare a far valere le proprie ragioni. Ma non sempre ci si riesce. Se anche la Commissione europea è intervenuta, vuol dire che il problema è importante. Finché tutto fila liscio, gli acquisti online sono un paradiso. Ila casa e basta un clic per prenotare un bed&breakfast all’altro capo del mondo. Mail meccanismo si inceppa, sono guai. Rivalersi sul venditore è talmente complicato che uscirne soddisfatti è una fortuna. Saltano intere giornate nel tentativo di dialogare con un call center che non sa nulla della vicenda e ...