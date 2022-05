Papa Francesco | “Voglio incontrare Putin”

(Di martedì 3 maggio 2022) Ci hanno provato tutti ad aprire un tavolo delle trattative con la Russia per sospendere questta vergognosa guerra in Ucraina, ma nessuno finora c’è riuscito. L’unico che può chiedere e ottenere la pace è soltanto lui, il: “Ho chiesto al cardinale Parolin, dopo venti giorni di guerra, di fare arrivare ail messaggio

Advertising

matteosalvinimi : Grazie a Papa Francesco, una guida che sta cercando, davvero, da sempre e ad ogni costo, di arrivare alla Pace. - lucfontana : Papa Francesco: «Putin non si ferma, sono pronto a incontrarlo a Mosca» | Intervista esclusiva - vaticannews_it : Il #Papa al @Corriere: sono pronto a incontrare #Putin a Mosca. Francesco a colloquio con il direttore Luciano Font… - publasvegas : RT @Anna302478978: Bergoglio ha raggiunto l'illuminazione? 'Papa Francesco sfida Vladimir Putin: “Incontriamoci a Mosca”. E ACCUSA LA NATO… - MarcosI25 : RT @DanielCara: Forse “l’abbaiare della NATO alla porta della Russia” ha indotto il capo del Cremlino a reagire male e a scatenare il confl… -

ha annunciato di voler andare a Mosca dal presidente Putin . Un messaggio lanciato al Cremlino. Di questa sua volontà durante i vostri incontri si è mai parlato 'Vedo chiaramente una ...Secondo Tommaso Labate,potrebbe essere così un 'vero possibile mediatore tra la Russia e l'Ucraina'. 'È una novità assoluta' afferma il giornalista del Corriere della Sera, ospite di ...Cronaca - Il motivo L'artrosi. Vi chiedo scusa, vi saluterò seduto perché questo ginocchio non finisce di guarire e non posso stare in piedi tanto tempo', ha detto nella giornata di mercoledì 27 ...Mondo - Nella lettera, pubblicata sul sito ufficiale della Chiesa Ortodossa russa, Papa Francesco scrive: "Sentiamo tutto il peso della sofferenza della nostra famiglia umana, schiacciata dalla ...