"Lo ha capito anche lui...". Il generale Bertolini tira le orecchie a Zelensky (Di martedì 3 maggio 2022) Se Putin non gode certo di numerosi estimatori nel nostro Paese, anche Zelensky, man mano che la guerra si protrae nel tempo, sta dilapidando sempre più i suoi consensi. La frecciata nei suoi confronti, stavolta, è stata lanciata da un esperto di guerra come il generale Marco Bertolini. Parlando ad Adnkronos, l'ex comandante del Covi (Comitato Operativo di Vertice Interforze), non ha avuto peli sulla lingua nel criticare la volontà del presidente ucraino in merito agli aiuti della Nato: “Zelensky non chiede più la no fly zone perché si è reso conto probabilmente che non c'è la volontà di concederla. Perché sarebbe un atto di guerra inequivocabile far partecipare delle forze armate della Nato o dei paesi membri della Nato nello spazio aereo ucraino”. La strategia dell'alleanza atlantica necessita un ... Leggi su iltempo (Di martedì 3 maggio 2022) Se Putin non gode certo di numerosi estimatori nel nostro Paese,, man mano che la guerra si protrae nel tempo, sta dilapidando sempre più i suoi consensi. La frecciata nei suoi confronti, stavolta, è stata lanciata da un esperto di guerra come ilMarco. Parlando ad Adnkronos, l'ex comandante del Covi (Comitato Operativo di Vertice Interforze), non ha avuto peli sulla lingua nel criticare la volontà del presidente ucraino in merito agli aiuti della Nato: “non chiede più la no fly zone perché si è reso conto probabilmente che non c'è la volontà di concederla. Perché sarebbe un atto di guerra inequivocabile far partecipare delle forze armate della Nato o dei paesi membri della Nato nello spazio aereo ucraino”. La strategia dell'alleanza atlantica necessita un ...

