"Lavrov? Osceno e aberrante". Draghi e la "manovra di maggio": 14 miliardi per famiglie e imprese (Di martedì 3 maggio 2022) Il piatto è ricco: 14 miliardi di nuovi aiuti a famiglie e imprese. Fino a ieri mattina erano sette. E i sindacati, convocati alle 10 a palazzo Chigi, erano usciti dal faccia a faccia con il ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 3 maggio 2022) Il piatto è ricco: 14di nuovi aiuti a. Fino a ieri mattina erano sette. E i sindacati, convocati alle 10 a palazzo Chigi, erano usciti dal faccia a faccia con il ...

Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: Quello che ha detto il ministro #Lavrov è aberrante e anche osceno. Non è stata una intervista m… - HuffPostItalia : Mario Draghi: 'Lavrov osceno e aberrante. Un'intervista senza contradditorio, fa venire strane idee...' - repubblica : Draghi in conferenza stampa sul decreto Aiuti: 'Misure per più indipendenza da gas russo'. E su Lavrov: 'Osceno' - angiuoniluigi : RT @repubblica: È bufera sull’Italia dopo l'intervista a Lavrov su Rete 4. 'Aberrante e osceno' [di Giovanna Vitale] - ManFr3e : RT @bordoni_russia: Il financial times applaude Mario Draghi: pone fine ad una lunga consuetudine di amicizia italo russa. A conferma, il p… -