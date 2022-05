Laura è una furia contro Nicolas: “Chiamo l’avvocato! Mi hai messo le mani addosso” (Di martedì 3 maggio 2022) Non soltanto le presunte minacce di Clemente Russo, ieri a L’Isola dei Famosi Nicolas Vaporidis è stato accusato di aver alzato le mani contro una donna. Subito dopo il polverone che ha travolto suo marito, Laura Maddaloni ha riacceso il fuoco della polemica dicendo che Nicolas durante la prova della pelota honduregna sarebbe stato troppo violento con di lei. La naufraga ha addirittura tirato in ballo il suo avvocato e dei testimoni. “Qui poi si mettono le mani addosso. E tu che metti le mani addosso ad una donna? Se venuto testa a testa contro di me! Mo vado a parlà con l’avvocato e poi vedi. C’è stato proprio un testimone, cap e cap. Ah tu hai i testimoni che non è successo? Pure io ho i miei testimoni. Cosa ho detto ... Leggi su biccy (Di martedì 3 maggio 2022) Non soltanto le presunte minacce di Clemente Russo, ieri a L’Isola dei FamosiVaporidis è stato accusato di aver alzato leuna donna. Subito dopo il polverone che ha travolto suo marito,Maddaloni ha riacceso il fuoco della polemica dicendo chedurante la prova della pelota honduregna sarebbe stato troppo violento con di lei. La naufraga ha addirittura tirato in ballo il suo avvocato e dei testimoni. “Qui poi si mettono le. E tu che metti lead una donna? Se venuto testa a testadi me! Mo vado a parlà con l’avvocato e poi vedi. C’è stato proprio un testimone, cap e cap. Ah tu hai i testimoni che non è successo? Pure io ho i miei testimoni. Cosa ho detto ...

Raffy_Hemmings : RT @Nicole36M: Laura ha accusato Nicolas di averla molestata. È una vergogna, anche una mancanza di rispetto per tutte le donne che subisco… - Nicole36M : Laura ha accusato Nicolas di averla molestata. È una vergogna, anche una mancanza di rispetto per tutte le donne ch… - _MartinaPinto : Vedendo il daytime dell'isola mi chiedo perché Clemente ha deciso di non dividere i cocchi dopo la puntata solo per… - Thomassuperr : @Arwen19887 Meglio così Anna, clemente perderà e capirà cosa pensano gli italiani, se fosse andata Laura sarebbe us… - qwery_cat : Figa non esiste prova in cui laura non bari NON UNA SI'ORI E SI'ORE, NON NE TROVO #isoladeifamosi2022 #isoladeifamosi #isola -