La Corte Suprema degli Stati Uniti d’America pronta ad abolire il diritto all’aborto

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 3 maggio 2022) Washington – Laamericana sarebbe orientata a ribaltare la storica sentenza, ‘Roe vs Wade’ con cui nel 1973 la stessariconobbe ilcostituzionalenegli. E’ quanto rivela ‘Politico’, citando una bozza di parere della maggioranza redatta dal giudice Samuel Alito fatta circolare all’inizio di febbraio. Un documento non definitivo, perché il parere conclusivo non è stato ancora pronunciato e potrebbe non arrivare prima di giugno. Nessun commento in merito è arrivato da un portavoce dellainterpellato dalla Cnn. Stando alle anticipazioni – che l’emittente americana definisce “una straordinaria violazione della riservatezza e della segretezza della...